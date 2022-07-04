موريتانيا.. 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وازرة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها 14 شفاء، فيما لم تسجل حالة وفاة جراء كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1560 فحصا، من بينها 1398 فحصا سريعا و 162 فحصا مخبريا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا إن عدد الحالات النشطة من كورونا وصل 1043 حالة.