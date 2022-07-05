غزواني يصل إلى السعودية لأداء مناسك الحج

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المدينة المنورة في السعودية، لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

واستقبل ولد الغزواني لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، من طرف أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن ولد غزواني سيؤدي اليوم الثلاثاء، الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور فبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.

وأضافت أنه بعد ذلك سينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج مع جموع المسلمين يوم الثامن من ذي الحجة.

بدأ آلاف الحجيج في الوصول إلى مدينة مكة، من بين ما يقارب مليون يتوقع أن يؤدوا مناسك الحج هذا العام.

وسمحت السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارج أراضيها، بعد عامين لم يحضر الحج فيهما سوى بضعة آلاف من السعوديين والمقيميين، بسبب تفشي فيروس كورونا والفوضى التي أحدثها في العالم وفرضه قيودا على السفر.

لكن السلطات قالت إن مليون شخص فقط يمكنهم أداء الحج هذا العام، وهو أقل من نصف الأعداد قبل الجائحة.

ويقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وتلقوا كل جرعات اللقاحات للوقاية من كوفيد-19، ولا يعانون من أمراض مزمنة.