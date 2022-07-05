App Store
الساحل

بوركينا فاسو.. مقتل 34 شخصا في هجومين مسلحين

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم في بوركينا فاسو، في نهاية الأسبوع الماضي، في هجومين مسلحين شنهما مسلحون يعتقد أنهم من “المتشددين”.

ووفقا لما صرحت به مصادر رسمية وأمنية لوكالة فرانس برس، أمس الاثنين، فإن الهجومين الداميين وقعا في شمال بوركينا فاسو وشمالها الغربي.

فقد قال حاكم منطقة بوكل دو موهون، بابو بيار باسينغا، في بيان إنه ليل الأحد-الإثنين “تعرض سكان منطقة بوراسو الريفية، الواقعة شمال غربي بوركينا فاسو، لهجوم جبان وهمجي شنه مسلحون”.

وأشار موهون إلى أن “الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلا والعديد من الجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية”، بحسب فرانس برس.

وقال مصدر أمني لفرانس برس، في وقت سابق من نهار الإثنين، إن الهجوم أسفر عن سقوط “نحو 15 قتيلا، بينهم رجال ونساء وأطفال، وفق حصيلة موقتة”، بينما أفاد مصدر محلي أن حصيلة الهجوم هي “نحو 20 قتيلا”.

وبحسب أحد السكان فإن “المسلحين تجولوا في بادئ الأمر قرابة الساعة الخامسة مساء في القرية مطلقين أعيرة نارية في الهواء. وعادوا في وقت لاحق من الليل ليطلقوا النار بشكل عشوائي على السكان”.

وذكر مصدر أمني آخر أن هجوما داميا آخر وقع السبت في ناميسيغينا، في مقاطعة ياتينغا في شمال البلاد.

وأوضح المصدر أن “حصيلة هذا الهجوم وصلت إلى 12 قتيلا من بينهم 3 من متطوعي الدفاع عن الوطن”، وهم مدنيون يحاربون إلى جانب الجيش. وأثار هذا الهجوم موجات نزوح منذ الأحد.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

الإيكواس ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي

منذ يومين

إسبانيا: لا نستبعد تدخل حلف “الناتو” في مالي

منذ 4 أيام

موريتانيا.. لقاء دولي حول التنمية وحقوق الإنسان بالساحل

منذ أسبوع واحد

رئيس النيجر: نهاية بوكو حرام أصبحت وشيكة

منذ أسبوع واحد
زر الذهاب إلى الأعلى