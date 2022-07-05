موريتانيا.. توزيع 6 مليارات أوقية على 65 ألف أسرة

وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء”تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي، في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية توزع بموجبها “تآزر” 6 مليارات و660 مليون و150 ألف أوقية قديمة على 65 ألف أسرة هشة في عدة ولايات.

وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، محمد عالي ولد سيدي محمد، إن “هذه التوزيعات تندرج في إطار تنفيذ توزيعات نقدية تابعة لبرنامج «المعونة” المسمى ببرنامج الشبكات الاجتماعية الذي تنفذه المندوبية للحد من تأثير الصدمات على المواطنين عموما والفئات الأكثر هشاشة بصفة خاصة”.

وأضاف أن هذا البرنامج يعتبر واحدة من أهم “ركائز البرنامج الاجتماعي الواسع والطموح لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، الهادف على تحقيق النمو المتسارع والرفاه المشترك لجميع أبناء الشعب الموريتاني، عن طريق التكفل بكافة الفئات الهشة في بلادنا” وفق تعبيره.

من جانبها قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إن “هذا البرنامج الموسع والطموح يجري تنفيذه عبر حزمة من البرامج والمشاريع الإنمائية والاجتماعية تهدف في مجملها إلى مساعدة الفئات الهشة على تجاوز كافة الصعاب والوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف”.

وتابعت أنه لولا تنفيذ هذه البرامج والمشاريع الاجتماعية على “نطاق واسع وبشكل شمولي وبمشاركة كافة القطاعات الخدمية لكان المواطن الموريتاني وخاصة الفئات الهشة من المجتمع اليوم في وضعية مختلفة” حسب قولها.