موريتانيا.. 121 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 121 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة من البلاد.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 24 شفاء من الفيرس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، إنه توجد الآن 1140 حالة نشطة من كورونا في موريتانيا.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1406 فحصا، من بينها 1312 فحصا سريعا و 94 مخبريا.

وتتوزع الإصابات الجديدة في المناطق التالية:

عيون العتروس 3

باركيول 1

كرو 2

كنكوصة 1

كيفة 5

الاك 3

بوكي 1

بوتلميت 8

كرمسين 2

المذرذرة 2

واد الناقة 6

اركيز 4

روصو 1

انتيكان 1

أوجفت 3

أطار 3

الشامي 2

نواذيبو 17

تجكجة 4

بير ام غرين 2

الزويرات 5

أكجوجت 10

لكصر 7

تفرغ زينه 28