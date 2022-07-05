الحكومة: وضعية كورونا تحت السيطرة 

أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضعية الوبائية لجائحة كورونا تحت السيطرة.

وقالت اللجنة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، محمد ولد بلال، أن الإجراء الأنسب للمحافظة على هذه الوضعية، هو القيام بحملات واسعة للتطعيم تزامنا مع ما تعرفه البلاد هذه الأيام من حركية بمناسبة عيد الاضحى المبارك ومواسم العطل، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير الأول ألزم القطاعات الوزارية المتدخلة في الحملة الواسعة للتطعيم، ببذل كافة الإجراءات تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بغية أن تكون هذه الحملة عامة وتشمل الجميع مع اتباع الإجراءات التي يتطلبها ذلك من عمليات التحسيس والتطعيم.

وكانت موريتانيا قد شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وتوجد الآن في البلاد 1140 حالة نشطة من فيروس كورونا، وفق آخر تحديث للوضعية الوبائية نشر مساء اليوم الثلاثاء.