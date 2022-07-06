مالي.. قوات حفظ السلام تعلن مقتل جنديين من أفرادها

أعلنت بعثة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في مالي، مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين من أفرادها، بجراح خطيرة نتيجة انفجار لغم بمركبتهم المصفحة.

وقالت البعثة إن الهجوم وقع “صباح اليوم الثلاثاء على الطريق الرابط بين غاوا وتيساليت، مشيرة إلى أن قوة تدخل سريع تم إرسالها إلى الموقع لإجلاء المصابين”.

ودانت البعثة الهجوم، واصفة إياه بأنه قد “يرقى إلى جريمة حرب، معبرة عن قلقها من الاستخدام المتكرر من طرف الجماعات المسلحة للعبوات الناسفة، وهو ما تقول إنه “يعرقل جهودها من أجل إعادة الاستقرار والأمن”.

ويأتي هذا الهجوم بعد التجديد للبعثة الأممية الأسبوع الماضي من قبل مجلس الأمن الدولي لمدة عام، حتى يونيو 2023.

وانتقد ممثل مالي لدى الأمم المتحدة ما وصفه ب”تجاهل مجلس الأمن الدولي تحفظ السلطات المالية على مسودة قرار التجديد للبعثة”.

وكانت مالي قد امتنعت عن السماح للبعثة بالتحقيق والتحرك بحرية دون طلب إذن مسبق من السلطات المالية، كما رفضت مواصلة فرنسا، التي سحبت قوتها العسكرية من مالي، من تأمين تحركات القوة الأممية.

ووفقا لأرقام البعثة فإن 174 عنصرا قتلوا وجرح أكثر من 420 منذ أغشت 2013، من بين 12200 جندي من جنسيات مختلفة تنشرهم الأمم المتحدة في مالي.