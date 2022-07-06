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الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في ولاية تيرس الزمور

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها تتوقع ارتفاع درجات الحرارة طيلة هذا الأسبوع في ولاية تيرس الزمور، شمالي موريتانيا.

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم الأربعاء، إن ولاية تيرس الزمور ستشهد ابتداء من يوم غد الخميس موجة حر شديدة ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية.

ودعت سكان الولاية والموجدين في مناطق معزولة، إلى اليقظة والتزود بما يكفي من المياه.

وعلى مستوى مدينة نواكشوط ستكون الريح معتدلة شمالية غربية إلى جنوبية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة، بينما ستكون الرؤية عموما جيدة واليماء ستكون صافية إلى قليلة الغيوم.

وأشارت إلى أن رغم الوضعية المرتفعة للجانب الغربي للجبهة المدراية، سيبقى نشاط السحب مختصر على أقصى جنوب الحوضين ولعصابه وكيدي ماغا.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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