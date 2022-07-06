مالي تعرب عن ارتياحها لرفع العقوبات المفروضة عليها من قبل «إيكواس»

أعربت الحكومة المالية، اليوم الأربعاء، عن ارتياحها لرفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها منذ يناير الماضي، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

وأوضح بيان حكومي «أن مالي تسجل بارتياح تقارب وجهات النظر الذي سمح برفع الحظر المفروض على البلاد»، مشيدة بـ «تضحيات وصمود» الشعب المالي في مواجهة العقوبات.

وكانت «إيكواس» قد أعلنت مساء الأحد في ختام قمة عقدتها بالعاصمة الغانية أكرا، رفع العقوبات التجارية والمالية التي فرضتها على مالي إثر انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

ويأتي رفع هذه العقوبات، بعد جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الانتقالية في مالي، شملت تحديد الفترة الانتقالية في عامين، تبدأ من شهر مارس الماضي، وإصدار قانون انتخابي، وتكليف لجنة بصياغة دستور جديد، إضافةً إلى وضع جدول زمني ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية في فبراير 2024.