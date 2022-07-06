موريتانيا تفوز بعضوية اللجنة الدولية للتراث الثقافي غير المادي

فازت موريتانيا اليوم الأربعاء، بعضوية اللجنة الحكومية الدولية للتراث الثقافي غير المادي، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وحصلت موريتانيا على 82 صوتا من أصل 156 صوتا، لتكسب بذلك المقعد الوحيد الشاغر عن المجموعة العربية.

وتعنى اللجنة الدولية بحماية وصون التراث الثقافي غير المادي، في اتفاقية تبنتها الحكومات الدولية عام 2002 .

وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة، تنتخبها الدول الأطراف، مجتمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.