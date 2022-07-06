موريتانيا.. الداخلية تدعو الأحزاب السياسية لاجتماع تشاوري للتحضير للانتخابات

دعت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، رؤساء الأحزاب السياسية، لحضور اجتماع تشاوري الثلاثاء المقبل، للتحضير التشاركي للانتخابات المقبلة.

ووفق مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” فإن الدعوة وجهت لـ 25 حزبا، وسيتمحور جدول أعمال الاجتماع « حول تصورات الأحزاب ومقترحاتها المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة» حسب الدعوة الصادرة عن الحزب.

وأضافت أن الاجتماع يندرج في «إطار التشاور الضروري والمثمر بين قطاعنا وتشكيلات الأحزاب السياسية المختلفة» وفق تعبيره.

وأشارت إلى أن هذا التشاور «يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس مبدأ إشراك ومشاركة الجميع في العملية السياسية».

وكان الوزير الأول، محمد ولد بلال ولد مسعود، قد ترأس اجتماع لجنة وزارية، الأسبوع المنصرم، ستعمل على تحضير الانتخابات المقبلة.

وقرر الاجتماع حينها تشكيل لجنتين فنيتين لدراسة جميع جوانب الموضوع؛ الأولى تعنى بالنصوص القانونية والتنظيمية والأخرى بالوسائل المادية واللوجستية؛ على أن تقدما اقتراحاتهما نهاية شهر يوليو 2022.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في موريتانيا صيف العام المقبل 2023.