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أخباركوفيد19

موريتانيا.. أكثر من ألف حالة نشطة بكورونا

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 27 دقيقة
داخل إحدى وحدات علاج المصابين بكورونا في نواكشوط (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة الموريتانية، إن عدد الحالات النشطة المتأثرة بفيروس كورونا بلغ 1308 إصابة.

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة، ارتفاع مؤشر الحالات المسجلة بكورونا في الأيام الأخيرة، إذ سجلت في الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 196 إصابة.

وتستأثر العاصمة نواكشوط بالنسبة الأعلى من الإصابات التي سجلت، وفق خارطة كورونا التي تنشرها الوزارة يوميا.

ووفق آخر إحصائيات الوزارة للوضعية العامة للحالة الوبائية في موريتانيا، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة 60 ألفا و 685 إصابة.

وأوضحت الإحصائيات، أن الوفيات بلغت 984، وحالات الشفاء 58 ألفا و393 حالة.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الوضعية الوبائية لجائحة كورونا تحت السيطرة.

وقالت اللجنة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، محمد ولد بلال، إن الإجراء الأنسب للمحافظة على هذه الوضعية، هو القيام بحملات واسعة للتطعيم تزامنا مع ما تعرفه البلاد هذه الأيام من حركية بمناسبة عيد الاضحى المبارك ومواسم العطل، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير الأول ألزم  القطاعات الوزارية المتدخلة في الحملة الواسعة للتطعيم، ببذل كافة الإجراءات تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بغية أن تكون هذه الحملة عامة وتشمل الجميع مع اتباع الإجراءات التي يتطلبها ذلك من عمليات التحسيس والتطعيم.

فيما قال مدير الصحة العمومية محمد محمود ولد اعل محمود، إن سبب ارتفاع الإصابات هذه الأيام، عائد إلى تطور متحورات جديدة من الفيروس.

وأضاف ولد عل محمود في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن موريتانيا لم تدخل بعد موجة جديدة من كورونا على الرغم من راتفاع الحالات المسجلة بكورونا في الأيام الأخيرة.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 27 دقيقة

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