والي نواذيبو: السلطات تتابع بشكل مستمر وضعية المستشفى الجهوي

قال والي داخلت نواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال، إن السلطات الإدارية تتابع بشكل مستمر الوضعية العامة للمستشفى الجهوي بمدينة نواذيبو.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد زيارة أداها الوالي للمستشفى، اليوم الخميس، وتهدف إلى الاطلاع على طبيعة الخدمات التي يقدمها، ومدى انسجامها مع التعليمات الصادرة عن السلطات العاليا.

وأضاف الوالي أن المستشفى لديه كافة الإمكامات والوسائل اللازمة من طواقم بشرية كافية وتجهيزات لوجستية.

وتابع الوالي: “زياتي تأتي في إطار مساعي السلطات الإدارية الرامية إلى الاطلاع علا مستوى جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمواطنين ومدى موائمتها مع المعايير الصحية المطلوبة”.

وطالب ولد الشيخ محمد فال بضرورة تقديم الخدمات الصحية وبأقل تكلفة خاصة للفئات هشة.