الحكومة تحدد موعد انتهاء أشغال طريق بوتلميت-ألاك

قال وزير التجهيز والنقل المختار ولد أحمد يدالي، إن الأشغال في طريق بوتلميت-آلاك من المقرر أن تنتهي في شهر فبراير من عام 2023.

الوزير كان يتحدث خلال رده على سؤال موجه له من طرف النائب في البرلمان عائشة سيدي محمد بونا، اليوم الخميس، حول تأخر الأشغال في طريق بوتلميت-آلاك.

وأوضح الوزير أن تأخر انتهاء الأشغال في الطريق سببه أن الصفقة لم توقع مع المنفذ إلا بعد ثمانية أشهر من بدء الأشغال التي لم تحتسب ضمن الفترة الزمنية لمدة الأشغال.

وتابع الوزير: “الأشغال انطلقت في هذا الطريق سنة 2019 أي بعد أشهر من توقيع المناقصة التي لم توقع مع المنفذ إلا بعد 8 أشهر من بدء الأشغال، لذا لم يتم حساب الفترة الزمنية عند إعطاء إشارة انطلاق الأشغال”.

وأشار وزير النقل إلى أن المقطع الأول من هذا الطريق تم انجاز منه 45 كلم، فيما تم إنجاز 30 كلم من المقطع الثاني.

ونوه على أن قطاعه انجز العديد من المحوار الطرقية في العاصمة نواكشوط وبعض المدن الداخلية، مشددا على أن العمل جاري حاليا على إنجاز العديد من الطرق.