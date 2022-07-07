قبل العيد.. الحكومة الموريتانية تطلق مشروع «أضحيتي»

أطلقت الحكومة الموريتانية، من مدينة سيلبابي في ولاية كيدي ماغا، مشروع أضحيتي لفائدة الأشخاص المسنين.

وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، إن الوزارة تسعى من خلال «إطلاق هذا البرنامج إلىالتأكيد على ألا تظل المؤازرة محصورة في الأوقات الصعبة فحسب بل تكون في لحظات الفرح أيضا».

وأضافت أن الوزارة «تعمل في هذا الإطار على تجسيد قيم التضامن الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال برامج الحماية والتكافل والمساعدة الاجتماعية».

وزارت الوزيرة معرض الصناعة التقليدية الذي احتضنته الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية حيث قدمت لها المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي كيطانة محمد شروحا مفصلة عن المعرض.

كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع المنظمات والجمعيات النسوية وناقشت معهم مختلف القضايا التنموية والاجتماعية.