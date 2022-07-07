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وزارة العمل الاجتماعي تقسم مبالغ مالية على الأطفال متعددي الإعاقة

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

أطلقت وزيرة العمل الاجتماعي صفيه انتهاه، اليوم الخميس عملية توزيع التحويلات المالية لصالح الأطفال متعددي الإعاقة،  بغلاف مالي يتجاوز 72مليون أوقية قديمة هو قيمة التحويلات النقدية للأطفال متعددي الإعاقة في النصف  الأول من هذه السنة.

وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت الوزيرة على المكانة التي تحتلها ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرنامج المجتمعي للرئيسالموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال متعددي الإعاقة، المستفيدين من البرنامج الاجتماعي، تضاعف  ست مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ليصل الآن الى أكثر من 600 طفل بعد أن كانلايتجاوز 110 أطفال في الحقبة الماضية، و أضافت بأن هذا العدد أيضا سيصل إلى 1000 طفل خلال السنة الجارية.

وذكرت  الوزيرة بإشرافها أمس من مدينة سيليبابي على توزيع الأضاحي لفائدة المسنين في ولايات گيديماغا وكوركل ولعصابة.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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