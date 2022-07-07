بتمويل كويتي .. وزارة الشؤون الإسلامية تدشن مسجدا بنواكشوط

دشن الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيت الله أحمد لسود اليوم الخميس مسجد “وقف الشاكرين” بمنطقة “سيتي بلاج”.

المسجد الذي يتسع ل300 شخص أشرفت عليه ونفذته جمعية “اليد العليا”بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت.

وأشاد الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية بالإسهامات الكويتية في دعم قطاع الشؤون الإسلامية و بالعمل المتقن لجمعية اليد العليا، وفق تعبيره.

بينما شكر الأمين العام لجمعية اليد العليا دولة الكويت على التمويلات التي توجهها لموريتانيا في مختلف المجالات مؤكدا في نفس الوقت أن هذه التبرعات لم تكن لتتحول لمشاريع قائمة تنفع الناس لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية الوصية من تراخيص و إجراءات إدارية و تشغيل، حسب تعبيره.