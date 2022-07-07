موريتانيا تعلن تسجيل سلالة “أوميكرون” متحورة

قالت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس إنها سجلت ظهور سلالة جديدة من متحور أوميكرون، هي سلالة (BA.5.1 & BA.5.2) سريعة الانتشار، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة، معلنة دخول موريتانيا مرحلة الإنذار حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة بعد الارتفاع الملفت للإصابات بكوفيد 19 في الأسابيع الأخيرة.

وقررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي كورونا تنظيم حملة للتلقيح خلال هذه الأيام يتم فيها تقديم كل الجرعات (الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة: للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة الذين مضى على تطعيمهم أكثر من 6 أشهر)، وتعطى فيها اللقاحات الأربع المتوفرة (سينوفارم، آسترازنكا، جونسون، فايزر)، وفق ماأعلنه المسؤول الإعلامي لوزارة الصحة.

وحسب الوزارة فإن التطعيم سيكون متوفرا في جميع المراكز والنقاط الصحية والمستشفيات، وبكافة محطات النقل وعند نقاط خروج ودخول المدن إضافة إلى الأسواق وكافة نقاط التجمع الأخرى.