أفريقيا تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار للتعافي من كورونا

قال رئيس بنك التنمية الأفريقي إن أفريقيا تحتاج إلى حوالي 424 مليار دولار خلال العام الحالي للتغلب على التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه بعد عشرات السنين من التقدم في محاربة الفقر في قارة أفريقيا، أعادت جائحة كورونا حوالي 30 مليون أفريقي إلى دائرة «الفقر المدقع» خلال2020 في الوقت نفسه أججت الحرب الروسية ضد أوكرانيا معدل التضخم في العالم، وعرضت الملايين للجوع. كما أن ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو الاقتصادي يزيدان أعباء الديون على الدول الأفريقية المثقلة بالديون.

وقال أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي في مقابلة مع راديو بلومبيرغ «لا يجب التقليل من تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصادات الأفريقية، علينا توسيع المجال المالي أمام الدول الأفريقية. كما يجب معالجة مشكلة الديون ككل، فالمرء لا يستطيع صعود تل وهو يحمل كيس رمل على ظهره».

يذكر أن العديد من الدول الأفريقية مثل غانا وزامبيا لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة في تخفيف أعباء ديونها وتمويل ميزانيات حكوماتها.

وأدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة تدهور أوضاع دول القارة الأفريقية التي كانت تكافح لتجاوز تداعيات الجائحة.