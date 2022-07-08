موريتانيا.. تساقطات مطرية خفيفة على أربع ولايات

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات خفيفة من الأمطار على مناطق في ولايات الحوض الشرقي والغربي ولعصابه وكوركول في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الحوض الشرقي:

المبروك…………….20 مم

جيكني…………….20 مم

اللمبه………………..18 مم

المرفك…………………..15 مم

ا م اعشيش…………….12 مم

اظليم……………………11 مم

ابيبكر………………………11 مم

الملس…………………..10 مم

ابحيره……………………..10 مم

السيفان…………………..07 مم

بوصطيله…………………06 مم

لحسي لبيظ……………….06 مم

امبيكت لحواش…………….03 مم

عدل بكرو…………………… 02 مم

راص الفيل…………………..02 مم

باسكنو……………………..01 مم

الحوض الفربي:

بغداد………………………….40 مم

احريجات اهل الشيخ احمد…..09 مم

مدبوكو……………………..09 مم

لمبيديع…………………….05 مم

الطينطان………………….04 مم

مسيل كرفافه……………….03 مم

لعصابه:

مسيل كرفافه…………………….03 مم

لبننيه………………………….12 مم

لكليبيه………………………05 مم

كوركول:

لكليبيه……………………05 مم

عرقاوه………………………10 مم

امبود………………………08 مم

لمسيكم……………………..07 مم