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موريتانيا.. تساقطات مطرية خفيفة على أربع ولايات

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات خفيفة من الأمطار على مناطق في ولايات الحوض الشرقي والغربي ولعصابه وكوركول في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الحوض الشرقي:

المبروك…………….20 مم

جيكني…………….20 مم

اللمبه………………..18 مم

المرفك…………………..15 مم

ا م اعشيش…………….12 مم

اظليم……………………11 مم

ابيبكر………………………11 مم

الملس…………………..10 مم

ابحيره……………………..10 مم

السيفان…………………..07 مم

بوصطيله…………………06 مم

لحسي لبيظ……………….06 مم

امبيكت لحواش…………….03 مم

عدل بكرو…………………… 02 مم

راص الفيل…………………..02 مم

باسكنو……………………..01 مم

الحوض الفربي:

بغداد………………………….40 مم

احريجات اهل الشيخ احمد…..09 مم

مدبوكو……………………..09 مم

لمبيديع…………………….05 مم

الطينطان………………….04 مم

مسيل كرفافه……………….03 مم

لعصابه:

مسيل كرفافه…………………….03 مم

لبننيه………………………….12 مم

لكليبيه………………………05 مم

كوركول:

لكليبيه……………………05 مم

عرقاوه………………………10 مم

امبود………………………08 مم

لمسيكم……………………..07 مم

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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