منتدى أبوظبي للسلم يتلقى طلبا باستضافة منتدى (G20) للأديان

تسلم المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، اليوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، خطابا رسميا باستضافة أبوظبي منتدى مجموعة الدول العشرين للحوار بين الأديان.

وجرى تسليم الخطاب من طرف كول دورهام، رئيس منتدى مجموعة الدول العشرين للحوار بين الأديانG20 ، ونائبته كاثرين مارشال.

وعبر المنتدى في الخطاب الرسمي عن رغبته في استضافة أبوظبي عاصمة التسامح لدورته القادمة.

وبحسب ما أعلن فإن الطلب يأتي “اعترافا بالنموذج الريادي والرؤية الحضارية لدولة الإمارات باعتبارها حاضنة السلام والتسامح في العالم”.

ويعد منتدى مجموعة الدول العشرين للأديان منصة سنوية، تعقد بالتزامن وبالتنسيق مع قمة مجموعة الدول العشرين، لعقد الصلة بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والخبراء المتخصصين، بغية التعاون في مناقشات جداول الأعمال العالمية، ضمن الإطار الواسع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتفعيل الدور الإيجابي للدين بوصفه عنصرا أساسيا في حل أزمات العالم.