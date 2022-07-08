نساء موريتانيا يتصدرن نتائج الباكالوريا

تصدرت النساء الموريتانيات نتائج امتحانات شهادة الباكالوريا، التي أعلنت عنها مساء اليوم الجمعة وزارة التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي.

فقد تصدرت السالكة إبراهيم أعلي آوبك قائمة الناجحين في الباكالوريا على المستوى الوطني بحصولها على معدل 17.94.

وأجرت السالكه باكلوريا شعبة العلوم الطبيعية في مدرسة الامتياز رقم 1 في ولاية نواكشوط الجنوبية.

فيما حلت مت السالك اخطور المرتبة الثانية، بحصولها على معدل 17.74.

وحلت في المرتبة الثالثة فاطمة باي الخضر، وذلك بمعدل وصل 17.43، فكانت تدرس شعبة العلوم الطبيعية في مدرسة الحسين في نواكشوط الجنوبية.

وفي المرتبة الأولى على مستوى شعبة الرياضيات خديجة محمدن احمدو، فقد حصلت على معدل 17.55.