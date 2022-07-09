موريتانيا.. أمطار متوسطة إلى خفيفة في ست ولايات

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات متوسطة من الأمطار على ست ولايات موريتانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الحوض الشرقي:

اطويل 1………….51 مم

اجمانيه…………..40 مم

الملس……………40 مم

افيرني……………37 مم

بير أهل سيدي بيه…….35 مم

منت احميديت……….33 مم

أم اعشيش…………31 مم

حاسي اتيله…………30 مم

بو طيب………….30 مم

امج الخير…………28 مم

ديده قلي………….27 مم

آمرج……………26 مم

حاسي امهادي……….25 مم

آمرج البل…………23 مم

ادروكال…………..20 مم

أم افنادش………….20 مم

كصر البركه………..15 مم

أم اسبوعه…………15 مم

لقويركه…………..15 مم

تشليت لكور………..13 مم

الإغاثه……………13 مم

بوري……………13 مم

لبنيباريه…………..10 مم

شرم الشيخ…………10 مم

البرباره…………..08 مم

لحسي لبيظ…………07 مم

تمبدغه……………07 مم

بو مسعود…………06 مم

المبروك…………..06 مم

حاسي باب…………05 مم

السيفان…………..05 مم

باسكنو……………04 مم

اقليك أهل امحمد……..04 مم

امريفيكه…………..03 مم

ابحيره……………03 مم

اعوينات ازبل……….02 مم

بوصطيله………….02 مم

فصاله……………02 مم

الحوض الغربي:

احريجت أهل الشيخ احمد…24 مم

بغداد…………….20 مم

المطار……………15 مم

مدبوكو…………..12 مم

كتول…………….12 مم

امبيديع……………12 مم

انصفني…………..10 مم

افلانيه……………09 مم

اطويل……………08 مم

مسيل كرفافه………..08 مم

الصفره…………..05 مم

اقليك أهل أوجه………05 مم

طلي لخظر…………02 مم

بغداد…………….02 مم

لعصابه:

لكديم…………….33 مم

أودي الطلابه………..20 مم

لبنيه…………….19 مم

كاقي…………….10 مم

تناهه…………….09 مم

تصلح……………08 مم

كوركول:

بودامي…………..15 مم

صانييى…………..14 مم

ابير الغابه…………10 مم

ضاو…………….09 مم

بيلكه…………….04 مم

مقامه……………02 مم

تكانت:

الغديه……………03 مم

كيدي ماغه:

قابو…………….25 مم

دجيكوني………….22 مم

كنكو…………….20 مم

اشليخه……………20 مم

كليله…………….20 مم

دجليب……………20 مم

بوكيدجام………….20 مم

المسلم……………18 مم

كمب انضاو………..18 مم

بايدجام……………18 مم

سلو…………….17 مم

بولحيه……………17 مم

بؤته…………….16 مم

سابو سيرى………..15 مم

اكوينيت…………..15 مم

دجاكيلي…………..14 مم

اهل سكابه…………13 مم

كوراي……………12 مم

بجدور……………12 مم

سد الماء………….11 مم

سلوقو……………10 مم

ارتمو……………10 مم

اندوملي…………..09 مم

واعرت أهل امحيميد……08 مم

حاسي شكار………..08 مم

الملكه……………08 مم

سيلبابي…………..07 مم

ومبو…………….07 مم

واعرت أهل لكحل…….06 مم

الشيه 1…………..06 مم

الشيه 2…………..05 مم

الكتان……………05 مم

بوكربه……………05 مم

امباله المركز………..03 مم

تاشوط……………03 مم

أجار أهل سالم………03 مم

ولد ينج…………..02 مم