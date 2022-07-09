موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار “خفيفة”

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أنها تتوقع في اليومين المقبلين، هطل أمطار “خفيفة” على أقصى جنوب الحوضين، ولعصابه، وكيدي ماغه، كوركول.

وقالت الهيئة في نشرتها الجوية اليوم السبت، “السماء ستكون قليلة الغيوم مع احتمال تساقطات مطرية ضعيفة على أقصى جنوب الحوضين ولعصابة وكيدي ماغه وكوركول”.

وأضافت الهيئة أن بئر أم اكرين ستشهد ارتفاع درجات حرارة ستصل إلى 48 مئوية يوم غد.

فيما سيبقى المنخفض الحراري على تيرس الزمور وشمال شرق ادرار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وعلى مستوى مدينة نواكشوط ستكون الريح معتدلة شمالية غربية إلى جنوبية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة، بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة والسماء ستكون قليلة الغيوم.

وكانت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية قد أعلنت تسجيل، تهاطل كميات متوسطة إلى خفيفة من الأمطار على ست ولايات موريتانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية.