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موريتاني يحصد جائزتين في البطولة الفرانكفونية للشطرنج

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

تمكن لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم الطالب محمد من حصد جائزتين في البطولة الفرانكفونية للشطرنج التي نظمت في الدار البيضاء بالمغرب.

وتصدر عبد الرحيم ترتيب اللاعبين في بطولة الشطرنج الكلاسيكي لفئة أقل من 16 سنة.

وقال اللاعب عبد الرحيم إن هذه البطولة حصل فيها على 5.5، فيما فاز بالبطولة العامة اترافادون لويك بسبع نقاط.

كما تصدر اللاعب الموريتاني بطولة الشطرنج الخاطف لأقل من 18 سنة، ليسلمه الجائزة رئيس اتحاد الشطرنج للدول الفرنكفونية باتريك فان هولاندت.

وفي هذا السياق اعتبر عبد الرحيم أن البطولتين التي فاز بهما تعد تدريبا قبل البطولة الأولومبية للشطرنج، التي يطمح أن يحقق الفوز بها والحصول على ميدالية فيها.

وكان عبد الرحيم قد مثل موريتانيا في بطولة العرب للشطرنج تحت سن 18 سنة، إذ تمكن من احتلال المركز الثاني فيها.

وسبق أن فاز عبد الرحيم الطالب محمد، بالمركز الأول في المسابقة الأفريقية للشباب في الشطرنج  (فئة أقل من 14 سنةالتي شارك فيها نحو 150 شخصا من 15 دولة أفريقية.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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