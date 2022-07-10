إصابة 3 جزائريين في هجوم مسلح في مالي

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، تعرض سائقي شاحنات جزائريين لهجوم من مجموعة مسلحة في ضواحي مدينة جاو في مالي.

وأكدت وزارة الخارجية أنّ الهجوم المسلّح وقع عند الساعة الثانية من صباح أمس الجمعة، في ضواحي مدينة جاو في مالي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المهاجمين طالبوا بالمال. وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 سائقي شاحنات جزائريين، أحدهم في حالة خطرة.

وأضافت أنّ أحد المصابين خرج من المستشفى، بينما الآخران موجودان تحت إشرافٍ طبي.

ووفقاً لوزارة الخارجية، تتكوّن القافلة من 7 شاحنات، على متنها 7 سائقين، استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

ووقع الهجوم في مخيم يستخدمه السائقون عادةً لأخذ قسط من الراحة، ونفذته مجموعة مسلحة مكونة من 4 أفراد بواسطة رشاشات كلاشنيكوف.