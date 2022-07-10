موريتانيا.. أمطار “خفيفة” على أربع ولايات

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات “خفيفة” من الأمطار على اربع ولايات موريتانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الحوض الشرقي :

صونداج السالك …12مم

الحوض الغربي :

المبروك……. 13 مم

اتريدات…….. 13 مم

البيظ ………..10مم

صدر ابيظ …….07 مم

لخشيم……….. 07 مم

اتويمرات ………07 مم

تيمزين………. 05 مم

اقليك اهل اودجه ….05 مم

كوبني…… 05 مم

لعصابه :

الخلوه ……12 مم

اكوينيت….. 07 مم

هامد …….06 مم

كيدي ماغه :

الشيه 1…… 30 مم

المسلم ……..25 مم

الملكه…….. 25 مم

كدجول ……..21 مم

اشليخه…….. 19 مم

دجيكوني …….16 مم

الشيه 2 ……..15 مم

بايدجام……….15 مم

سابوسيرى…….. 13 مم

قابو………… 10 مم

كنكو …………05 مم

اهل سكابه ………03 مم

اهل الحسن ………03 مم