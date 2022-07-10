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موريتانيا.. أمطار “خفيفة” على أربع ولايات
أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات “خفيفة” من الأمطار على اربع ولايات موريتانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
الحوض الشرقي :
صونداج السالك …12مم
الحوض الغربي :
المبروك……. 13 مم
اتريدات…….. 13 مم
البيظ ………..10مم
صدر ابيظ …….07 مم
لخشيم……….. 07 مم
اتويمرات ………07 مم
تيمزين………. 05 مم
اقليك اهل اودجه ….05 مم
كوبني…… 05 مم
لعصابه :
الخلوه ……12 مم
اكوينيت….. 07 مم
هامد …….06 مم
كيدي ماغه :
الشيه 1…… 30 مم
المسلم ……..25 مم
الملكه…….. 25 مم
كدجول ……..21 مم
اشليخه…….. 19 مم
دجيكوني …….16 مم
الشيه 2 ……..15 مم
بايدجام……….15 مم
سابوسيرى…….. 13 مم
قابو………… 10 مم
كنكو …………05 مم
اهل سكابه ………03 مم
اهل الحسن ………03 مم