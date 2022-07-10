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أخبار

ولد الغزواني يهنئ الموريتانيين بعيد الأضحى

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ـ أرشيف (AMI)

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، الموريتانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال ولد الغزواني في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ أتقدم إليكم مواطني الأعزاء بأسمى التهاني والتبريكات، ولجميع المسلمين في كل مكان”.

وأضاف الرئيس “راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد علينا جميعا، هذه الأيام المباركة في خير ويمن وبركات. كل عام وأنتم بخير”.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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