ولد الغزواني يهنئ الموريتانيين بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، الموريتانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال ولد الغزواني في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ أتقدم إليكم مواطني الأعزاء بأسمى التهاني والتبريكات، ولجميع المسلمين في كل مكان”.

وأضاف الرئيس “راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد علينا جميعا، هذه الأيام المباركة في خير ويمن وبركات. كل عام وأنتم بخير”.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ أتقدم إليكم مواطني الأعزاء بأسمى التهاني والتبريكات، ولجميع المسلمين في كل مكان.

راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد علينا جميعا، هذه الأيام المباركة في خير ويمن وبركات.

كل عام وأنتم بخير. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) July 10, 2022