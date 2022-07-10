الإمارات توزع لحوم الأضاحي على فقراء موريتانيا

وزع الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع جمعية طيبة للثقافة، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عدداً من الأضاحي على عدد كبير من الأسر الفقيرة.

واستفادت 1200 أسرة في المذرذرة، وروصو، ومجمع قرى انيولة، غفر، وتكنت، والعاصمة نواكشوط من توزيع لحوم الأضاحي هذا العام.

كما وزعت حمعية طيبة للثقافة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، 800 أضحية في بعض المناطق، استفادت منها 1500 أسرة.

ودأبت الهيئات والمنظمات الخيرية، وبعض السفارات العربية في موريتانيا، على توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا خلال الأعياد الدينية والمناسبات المختلفة.