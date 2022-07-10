App Store
أخبار

الإمارات توزع لحوم الأضاحي على فقراء موريتانيا

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 دقائق

وزع  الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع جمعية طيبة للثقافة، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عدداً من الأضاحي على عدد كبير من الأسر الفقيرة.

واستفادت 1200 أسرة في المذرذرة، وروصو، ومجمع قرى انيولة، غفر، وتكنت، والعاصمة نواكشوط من توزيع لحوم الأضاحي هذا العام.

كما وزعت حمعية طيبة للثقافة بالتعاون  مع جمعية الشارقة الخيرية، 800 أضحية في بعض المناطق، استفادت منها 1500 أسرة.

ودأبت الهيئات والمنظمات الخيرية، وبعض السفارات العربية في موريتانيا، على توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا خلال الأعياد الدينية والمناسبات المختلفة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 دقائق

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. أمطار “خفيفة” على أربع ولايات

منذ 3 ساعات

رغم ارتفاع أسعار “الأضاحي”.. الموريتانيون يحتفلون بالعيد

منذ 3 ساعات

موريتاني يحصد جائزتين في البطولة الفرانكفونية للشطرنج

منذ 19 ساعة

موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار “خفيفة”

منذ 21 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى