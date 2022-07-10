موريتانيا.. 21 مركزا لإجراء الدورة التكميلية لامتحان الباكالوريا

أعلنت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، فتح 21 مركزا لإجراء الدورة التكميلية لامتحانات الباكالوريا، من ضمنها 15 مركزا في الولايات الداخلية وستة مراكز في العاصمة نواكشوط.

وجاء في بلاغ صادر عن مديرية الامتحانات والمسابقات في الوزارة، أن الدورة التكميلية ستجرى يومي 18 و19 من شهر يوليو الجاري.

وبحسب بلاغ مديرية الامتحانات فإن المراكز التي تقرر فتحها في العاصمة نواكشوط، توزعت على النحو التالي:

1ـ مركز مدرسة تكوين المعلمين: للمؤهلين للدورة من شعبة العلوم الطبيعية من مراكز انواكشوط الشمالية و واد الناقه.

2ـ مركزالثانوية العربية: للمؤهلين للدورة من شعبة العلوم الطبيعية لمراكز انواكشوط الغربية.

3ـ ثانوية البنين 1: للمؤهلين للدورة من شعبة العلوم الطبيعية لمراكز انواكشوط الجنوبية

4ـ مركز مدرسة التطبيق الملحقة بتكوين المعلمين: للمؤهلين للدورة من شعبة الآداب الأصلية من مراكز انواكشوط الشمالية و الغربية

5ـ مركز إعدادية البنات: للمؤهلين للدورة من شعبة الآداب الأصلية لمراكز انواكشوط الجنوبية

6ـ مركز ثانوية البنين 2: للمؤهلين للدورة من شعب الرياضيات و الرياضيات الفنية و الآداب العصرية لولايات انواكشوط الثلاث بالإضافة إلى شعبة الآداب لمركز واد الناقه

أما بالنسبة للمراكز التي تقرر فتحها في الولايات الداخلية فكانت على النحو التالي:

1ـ مركز ثانوية النعمة: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز النعمة وباسكنو وتمبدغة وجكني وآمرج وعدل بكرو والمبدوعة 1 وفصاله.

2ـ مركز ثانوية لعيون: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز لعيون وادويراره وكوبني والفلانية.

3ـ مركز ثانوية الطينطان: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز الطينطان وتامشكط

4ـ مركز ثانوية كيفه1: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز كيفه و كنكوصة و كرو و بومديد و باركيول و الغايره و أغورط

5ـ مركز ثانوية كيهيدي 1: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز كيهيدي و لكصيبه 1 و امبود و مونكل

6ـ مركز ثانوية الاك: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز الاك و مكطع لحجار و بوكي و بابابي

7ـ مركز ثانوية مكطع لحجار: للمؤهلين للدورة التكميلية من مركز مكطع لحجار

8ـ مركز ثانوية بتلميت: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز بتلميت و عرفات بتلميت و النعيم

9ـ مركز ثانوية روصو: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز روصو و المذرذرة و تكنت و بومبري و اركيز و الربينة و باب الفتح و ببكر و معطى ملانه.

10ـ مركز المدرسة 3 باطار: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز اطار و شنقيط

11ـ مركز ثانوية انواذيبو 1: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز انواذيبو

12ـ مركز ثانوية تجكجة: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز تجكجة و انيملان و انبيكه و المجرية

13ـ مركز ثانوية سيليبابي 1: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز سيليبابي و ولد ينج و لحرج

14ـ مركز ثانوية ازويرات: للمؤهلين للدورة التكميلية من مركز ازويرات

15ـ مركز ثانوية اكجوجت: للمؤهلين للدورة التكميلية من مراكز اكجوجت و بنشاب.