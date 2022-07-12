موريتانيا.. إضراب شامل في أكبر شركة للاتصالات

دخل عمال شركة «موف موريتل»، أكبر شركة اتصالات في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، في إضراب شامل عن العمل، لغاية يوم 21 يوليو الجاري.

ويقول مناديب عمال الشركة إن نسبة استجابة العمال للإضراب كانت شاملة، كما تسببت في شلل تام لعمال الشركة.

وأشار مناديب عمال الشركة في بيان، إن إضرابهم يأتي احتجاجا على رفض الشركة التصديق على نظام أساسي للعمال، والذي تضمنه الاتفاق بين الجانبين في 6 فبراير 2019.

وأضاف البيان أن من بين مبررات الإضراب رفض الشركة التوقيع على محضر الاتفاق بين الطرفين في السادس من يونيو الماضي.

ويطالب عمال الشركة منذ سنوات بتحسين ظروفهم ، ومراجعة النصوص التنظيمية في المؤسسة، ويصفون مطالبهم بأنها « مشروعة ».

وتعد شركة «موف موريتيل» هي أكبر شركة اتصالات في موريتانيا، وتوفر خدمات الهاتف والانترنت، وتنتشر في جميع مناطق موريتانيا.