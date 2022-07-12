موريتانيا.. تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 108 حالات شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت بهذه النتيجة بعد إجراء 1386 فحصا على عموم موريتانيا منها1329 فحصا سريعا و 57 فحصا مخبريا.

وأشارت إلى الوزراة أن الحالات النشطة وصلت إلى 1723 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 61403، وعدد حالاتالشفاء 58694، بينما تم تسجيل 986 حالة وفاة.