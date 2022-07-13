المغرب.. إنقاذ 257 مهاجرا غير شرعي

أعلنت السلطات المغربية أنها أنقذت 257 شخصا من بينهم نساء وأطفال، حاولوا الهجرة بصفة غير شرعية، شهر يوليو الحالي.

جاء الإعلان من وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية المغربية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقالت البحرية الملكية المغربية، إن «هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا القيام بعملية عبور نحو الشواطئ الإسبانية».

ووصفت البحرية هذه الرحلات بأنها «محفوفة بالمخاطر لأنها على متن قوارب تقليدية الصنع وعن طريق السباحة».

وأضافت أنها قدمت المساعدة والإسعافات للمهاجرين قبل «نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة المغربية للقيام بالإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات».