للناجحين في الباكالوريا.. وزارة التعليم تفتح منصة لاستقبال طلبات التوجيه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أنها ستفتح خلال الأيام المقبلة المنصة الخاصة باستقبال طلبات التوجيه، بالنسبة للناجحين في الباكالوريا لهذا العام.

الوزارة في بلاغ لها، طالبت «المعنيين بتعبئة الاستمارة الموجودة على تلك المنصة والتأكد من نجاح عملية التسجيل وسحب وصل الاستلام».

وأشارت الوزارة إلى أنها تدعو الناجحين لمراقبة موقع الوزارة الذي سيعلن من خلاله فتح المنصة المذكورة.

وشارك في امتحان الباكالوريا مايزيد على 40 ألف طالب، وبلغت نسبة الفتيات أكثر من 50 في المئة من إجمالي المشاركين.

ووصلت نسبة النجاح في الباكالوريا، وفق ما نشرت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إلى 12,6 في المائة.