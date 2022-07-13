حل لغز الجريمة التي هزت مدينة ازويرات 

اعترف عامل بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) بقتل مواطن يدعى عثمان ولد الشيباني وجد مقتولا أمام محل عمله في شارع الرسول عن طريق طعنة بسكين في الصدر قبل أشهر.

وقال مراسل صحراء ميديا في مدينة ازويرات إن وكيل الجمهورية أحال المشتبه به إلى القضاء في مدينة نواذيبو مساء اليوم الأربعاء.

وأرسل المشتبه به في طائرة مرفوقا بحراسة من الشرطة، فيما أوصله عناصر من الدرك الوطني إلى الطائرة.

ونقل مراسل صحراء ميديا في ازويرات عن مصادر خاصة قولها إن المشتبه به، عامل في شركة «سنيم» كما أنه «رياضي».

وعثر مطلع شهر أكتوبر الماضي ، في أحد الشوارع بمدينة ازويرات، على جثة شاب في حدود الثلاثين من العمر، بعد ساعات من مفارقته الحياة، بعد تعرضه لطعنات في الصدر، وعثر على الضحية في شارع الرسول بالمدينة، حيث كان يعمل في مجال تأجير الدراجات.