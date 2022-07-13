أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي القيادات الدينية للتهنئة بـ نجاح موسم الحج

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمبنى الرابطة فيمنى وبمقرّها في مكة المكرمة عدداً من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة من كبار العلماء والمفتين والقيادات الدينية في مختلف دولالعالم الإسلامي، كما تلقّى عدداً من الاتصالات من كبار الشخصيات الإسلامية من مفتين ورؤساء مراكز ومشيخات إسلامية، وأعضاء منهيئة كبار العلماء في المملكة والعالم الإسلامي.

وشهدت اللقاءات تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة عودة المشاعر المقدسة إلى استقبال جموع الحجاج من مختلفأنحاء العالم بعد تراجع جائحة كورونا.

كما تمت مناقشة آفاق التعاون في ما يخدم الأمة الإسلامية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإسلامي.

وأشاد الضيوف بالخدمات الجليلة المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام، مهنِّئين بما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج، مع التنويه –في سياق هذاالنجاح– بمضامين خطبة الشيخ العيسى في يوم عرفة لهذا العام، التي ركزت على ثابت الأمة العَقَدِي ووحدتها وقيمها وسلوكها، وقد تابعهاأكثر من ست مئة مليون زائر لمنصة «منارة الحرمين» الرائدة التي نقلتها مباشرة مترجمة بأربع عشرة لغة.

وتضمنت لقاءاتُ العيسى استقبالَ مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، و الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلىللقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد، و الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، و وزير الشؤون الدينيةالماليزي الدكتور داتو إدريس بن أحمد، و وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الشيخ ياقوت خليل قوماس، ورئيس جمعية نهضة العلماء الشيخيحي خليل التي ينتمي إليها 120 مليون عضو.

وشملت الاستقبالات أيضاً وزير الحج العراقي الدكتور سامي عمران موسى المسعودي، و رئيس الوقف السني العراقي الشيخ عبدالخالقالعزاوي، وأعضاء المجمع الفقهي العراقي، إضافةً إلى استقبال كلّ من وزير الشؤون الدينية الباكستاني المفتي عبدالشكور سردار خان،ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، وووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الداهولد أعمر طالب، و رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر أشرفي.