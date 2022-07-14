غزواني يعلق على أول خطاب لمحمد بن زايد منذ توليه السلطة

علق الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس، عبر موقع تويتر، على أول خطاب لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد منذ توليه رئاسة الإمارات قبل شهرين.

وقال الرئيس الموريتاني في تغريدة “استمعت بتمعن لخطاب صاحب السمو أخي محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةالشقيقة، وما تضمنه من رؤية تنموية ثاقبة ستعزز، باذن الله دور الإمارات الريادي في التنمية وصناعة السلام في العالم“، على حد تعبيره.

وأضاف ولد الغزواني أن هذه الرؤية ستحقق لشعب الإمارات طموحاته في النمو والرفاه.

وختم ولد الغزواني تغريدته بعبارة ” أهنئكم أخي على هذه الرؤية، وفق نص التغريدة.

وألقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الأربعاء أول خطاب شامل يتناول فيه سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية ، وذلك منذ توليه الرئاسة في 14 مايو الماضي.