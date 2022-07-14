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اليابان تدعم الأمن الغذائي في موريتانيا بمليار و 350 مليون أوقية

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

وقعت موريتانيا واليابان، اليوم الخميس، على تبادل مذكرات متعلقة بالعون الغذائي، بغلاف مالي يصل إلى مليار و 350 مليون أوقية قديمة. 

وتهدف المذكرات إلى دعم الأمن  الغذائي في موريتانيا، كما تندرج في إطار برنامج التعاون الياباني للدعم الغذائي للعام 2022، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وقال  وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، أوسمان كان، الذي وقع. المذكرة عن الجانب الموريتاني، إن هذا الدعم جاء في فترة تميزت بمواجهة أزمة كوفيد-19 العالمية، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية.

 وأضاف كان  أن هذا الدعم سيسمح ببناء مخزون استراتيجي لمفوضية الامن الغذائي الموريتانية وبتنظيم الأسعار في السوق المحلية بالإضافة لتمويل بعض المشاريع التنموية الصغيرة.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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