موريتانيا.. أمطار متفاوتة الغزارة في الحوضين (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الخميس، أن مقاييس المطر سجلت خلال الــــ 24 ساعة الماضية ت تهاطل كميات من الأمطار وصفتها بالمعتبرة في عدة مناطق من ولايتي الحوضين، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عدل بكرو………………………..76 مم

اسكره……………………………..75 مم

امبري الدلاح…………………….70 مم

تارمنه 1……………………………67 مم

بانكو………………………………..60 مم

بوطلحايه…………………………56 مم

تمبدغه…………………………….50 مم

المبروك 2………………………..50 مم

شرم الشيخ……………………….50 مم

اطويل……………………………..50 مم

تشليت لكور…………………….47 مم

ام كفه……………………………..46 مم

انواودار……………………………45 مم

المبرك……………………………..45 مم

ادروكال……………………………45 مم

بدر السلام………………………..45 مم

ويزن…………………………………45 مم

بوصطه……………………………40 مم

باسكنو…………………………….35 مم

اللمبه………………………………35مم

حاسي باب………………………35 مم

جيكني………………………….33 مم

راص الفيل……………………..33 مم

اركن……………………………….32 مم

بوصطيله………………………31 مم

اقور……………………………….29 مم

بومسعود……………………….29 مم

حاسي اتيله……………………..28 مم

ام اعشيش……………………..25 مم

الشاميه………………………….25 مم

امريشه…………………………..25 مم

ام اعشيش 1………………….24 مم

المصكول لخظر………………23 مم

لحسي لبيظ……………………..22 مم

لكنيبه……………………………..20 مم

دار الخير…………………………20 مم

بقله الربينه…………………….18 مم

ديدي 1……………………………16 مم

المبارك…………………………..15 مم

ام اسبوعه………………………15 مم

حاسي امهادي…………………15 مم

منت احميديت………………..13 مم

اجمانيه…………………………..12 مم

امريفيكه………………………..12 مم

احسي القبره…………………..10 مم

لغاثه………………………………10 مم

اشبار……………………………..10 مم

امرج الخير………………………10 مم

اطوييل………………………….10 مم

فصاله……………………………09 مم

الملس……………………………08 مم

امرج……………………………….08 مم

النعمه…………………………….08 مم

كادل………………………………..08 مم

لبنيباريه…………………………….07 مم

السيفان…………………………….07 مم

كصر البركه……………………….06 مم

لكرين……………………………….06 مم

المطار………………………………05 مم

اقليك اهل امحمد……………..05 مم

افيرني…………………………………05 مم

بولكلال………………………………..05 مم

امرج البل……………………………..04 مم

لقظف…………………………………..01 مم

الحوض الغربي:

القطب………………………………….40 مم

اطويل…………………………………….40 مم

حاسي اهل احمد بشنه…………….30 مم

الشلخه……………………………………28 مم

اكجرت……………………………………..25 مم

كتول………………………………………..20 مم

اكرنفله……………………………………..15 مم

لعيون………………………………………12 مم

دمشق……………………………………..11 مم

تنحماد……………………………………..11 مم

البطحه……………………………………11 مم

حاسي المين…………………………….25 مم

امبيديع…………………………………..09 مم

بودمغه…………………………………..08 مم

طلي لبيظ……………………………..08 مم

اتريدات…………………………………..07 مم

دار العلا…………………………………07 مم

حفرت تادريصه……………………..07 مم

اقليك اهل عبد الوهاب………..07 مم

تادرت…………………………………….06 مم

ادويراره………………………………….06 مم

احريجت اهل الشيخ احمد…….06 مم

صوانه…………………………………….05 مم

اكافه……………………………………….05 مم

بيظت الماء……………………………05 مم

اقليك اسماليل…………………………05 مم

طلي لخظر……………………………….04 مم

اكني الزين………………………………..04 مم

كوبني……………………………………….02 مم