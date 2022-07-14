الوكالة الوطنية للبحث العلمي تستعرض مشاريعها أمام الباحثين

نظمت الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس في نواكشوط، يوما مفتوحا للتعريف بمشاريعها والأنشطة التي تنظمها.

ووبحسب الوكالة فإن هذا اللقاء يهدف إلى “تقاسم المعلومات مع الباحثين وإطلاعهم على برامج وأنشطة هذه الوكالة، واستعراض الإنجازات التي قامت بها خلال مسيرتها القصيرة وما توصلت إليه من نتائج”.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، في كلمة بالمناسبة، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حرص على وضع السياسات المناسبة للرقي بالتعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا.

وبخصوص تقريب خدمات الإدارة من المواطن أشار ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى كافة إدارات ومؤسسات التعليم العالي بجعل خدماتها أكثر قربا من المستفيدين منها من أساتذة باحثين وطلاب ومعاودين.

وبدوره أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، أحمد ولد المنى، أن الوكالة نظمت هذا اللقاء للاستماع إلى الباحثين واطلاعهم على ما تم تنفيذه وما هو قيد الإنجاز من برامج الوكالة التي تنصهر كلها في إطار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية “هي النبراس الذي يضيء الطريق للباحثين ويحدد لهم الأهداف التنموية الكبرى للبلاد خدمة للوطن والمواطن”.

‎وبين في هذا الصدد أن الاستراتيجية رسمت خارطة طريق للبحث العلمي والابتكار في أفق 2026، استهلت مراحلها الأولى بالتخطيط ووضع النصوص التنظيمية وتهيئة الهيكلة الإدارية البشرية والمادية.

وأشار إلى أن مرحلتها الفعلية بدأت بتنظيم المنتديات الوطنية الأولى للبحث العلمي والابتكار خلال شهر مارس الماضي، التي شكلت قاعدة علمية لتطوير البحث العلمي في موريتانيا.