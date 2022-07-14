نواكشوط.. الشرطة توقف عصابة تمتهن سرقة السيارات 

أوقفت المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بالإدارة الجهورية، لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية، «عصابة إجرامية» تتكون من أربعة أشخاص.

وقالت الشرطة،في بيان،اليوم الخميس، إن العصابة المذكورة تتهمن سرقة السيارات واستغلالها في عمليات السرقة والسلب والنشل.

وأضافت الشرطة إن العصابة تنشط في مقاطعات : عرفات ، توجنين وتفرغ زينة ، مشيرة إلى أنها نفذت عدة عمليات إجرامية من بينها سرقة سيارات و نشل حقائب نسائية بعضها موثق من خلال كاميرات المراقبة .

وأكد الشرطة أن أفرد العصابة اعترفوا «بما قاموا به من أعمال إجرامية ، كما اعترفوا بشركائهم في تلك العمليات»، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أن أفراد العصابة «وضعوا قيد الحراسة النظرية إلى حين اكتمال مسطرة البحث وإحالتهم إلى النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية» .