موريتانيا.. أمطار في 3 ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الجمعة، أن مقاييس المطر، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطول أمطار متوسطة في عدة مناطق من ولايات: الحوض الغربي، ولعصابه، وكيدي ماغه، وذلك على النحو التالي:

الحوض الغربي:

الصط………………50 مم

البيظ………………..45 مم

افلانيه………………..36 مم

لعوينات……………….30مم

المدينه…………………30 مم

اصليلحيه الشرقيه………….30 مم

اصليلحيه الغربيه………….30 مم

لبيرد …………………25 مم

مسيل كرفافه……………10 مم

بدر …………………10 مم

عين فربه …………..09 مم

النايليه ……………08 مم

بالنعمان ……………05 مم

كونكل……………….04 مم

لعصابه:

اودي الطلابه ………..25 مم

اكوينيت ……………25 مم

تناهه …………….07 مم

دقفك ………………06 مم

كاقي ……………….06 مم

طفره اكريديد ………….04 مم

اكليبيت اهل الدين ………03 مم

هامد ………………02 مم

كيدي ماغه:

لعبلي ………..55 مم

كالينيورو ………50 مم

اماكه اهل المختار …..42 مم

بجدور ………….41 مم

بؤته ……………37 مم

اندوملي النزاهه ……..30 مم

لبحير 1 ………….30 مم

بودجبايه ……………30 مم

امبالت اهل باريك ………30 مم

اهل الامين …………30 مم

الملكه ……………29 مم

اهل سكابه ……….28 مم

ول ينج …………27 مم

اندوملي انياكي …………27 مم

كرفافه ……………..25 مم

النبيه ………………25 مم

قابو ………………25 مم

الشرفه ………………25 مم

كنكو ……………..25 مم

سلو ………………24 مم

اويد اجريد …………..23 مم

الشلخه ……………..21 مم

اندوملي اهل موسى ………..20 مم

متعيلك ادباي ……………20 مم

اكوانيت ………………20 مم

سلوقو ……………….20 مم

عيس باب …………….20 مم

كدجول ………………20 مم

اليره اهل اعمر ………….18 مم

الشيه 2 ……………….18 مم

سابو سيرى ……………17 مم

كمب انضاو …………….17 مم

الشلخه الدخنه …………….15 مم

ابير افرا ………………15 مم

الشيه 1 ……………….15 مم

تقاده المدن ……………..13 مم

المسلم ………………..12 مم

الصوفي ……………….11 مم

لعوينات ……………….10 مم

لكليبيه ………………..10 مم

حاسي البكره الواد ………….10 مم

سيلبابي …………………09 مم

بايدجام …………………09 مم

متعيلك المدن ………………05 مم