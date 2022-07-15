موريتانيا .. الحكومة ترفع أسعار المحروقات 

أعلنت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم الجمعة، أنه تقرر رفع أسعار المحروقات في البلاد، ابتداءً من اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر ليتر المازوت ارتفع ب 11.5 أوقية جديدة، أما البنزين فقد ارتفع سعر لتره ب13 أوقية جديدة.

وقالت الوزارة إن على الرغم من هذه الزيادة، فإن الدولة تبقي على دعم أسعار المحروقات بواقع 29 أوقية جديدة للتر المازوت و21.5 أوقية للتر البنزين طبقا للأسعار الدولية الحالية.

وخلصت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن أسعار الغاز المنزلي تبقى ثابتة دون تغيير.