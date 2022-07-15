App Store
أخبار

موريتانيا .. الحكومة ترفع أسعار المحروقات 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 32 دقيقة

أعلنت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم الجمعة، أنه تقرر رفع أسعار المحروقات في البلاد، ابتداءً من اليوم. 

وأشارت الوزارة إلى أن سعر ليتر المازوت ارتفع ب 11.5 أوقية جديدة، أما البنزين فقد ارتفع سعر لتره ب13 أوقية جديدة. 

وقالت الوزارة إن على الرغم من هذه الزيادة، فإن الدولة تبقي على دعم أسعار المحروقات بواقع 29 أوقية جديدة للتر المازوت و21.5 أوقية للتر البنزين طبقا للأسعار الدولية الحالية.

وخلصت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن  أسعار الغاز  المنزلي تبقى ثابتة دون تغيير. 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 32 دقيقة

مقالات ذات صلة

صادقت عليه الحكومة.. ماهو القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني؟

منذ 51 دقيقة

موريتانيا.. عجز الميزانية سيصل إلى 170 مليار أوقية

منذ 16 ساعة

موريتانيا. تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا

منذ 18 ساعة

بقيمة 23 مليار فرنك.. صال يدشن مطار سان لويس بعد تأهيله

منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى