بعد الحوار.. عفو رئاسي عن 8 سجناء سلفيين

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة مرسوما بالعفو عن ثمانية سجناء محكوم عليهم نهائيا في قضايا إرهابية.

وحسب البيان الرئاسي فإن العفو تم بعد أن أعلن المعنيون توبتهم ومراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف.

وجاء في البيان أن هذا العفو يأتي في إطار المقاربة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقائمة على محاور تشمل الحوار والمناقشة تصحيحا للأفكار والمفاهيم، ومن أجل خلق بدائل وحلول مناسبة لإعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب، وفق البيان.

وأشار البيان أن هذا الباب سيظل مفتوحا أمام كل من يتخلى بصدق عن أفكار العنف والتطرف”.

وكانت لجنة من العلماء الموريتانيين برئاسة محمد المختار ولد أمباله قد حاورت السجناء السلفيين وأعلن بعضهم توبته من هذا الفكر.