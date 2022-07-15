بدعوة من ولد بايه.. وفد برلماني مغربي يزور موريتانيا

بدأ فود من البرلمان المغربي يقوده رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الجمعة، زيارة إلى موريتانيا بدعوة من نظيره الموريتاني.

وتأتي زيارة الوفد المغربي إلى نواكشوط، بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) الشيخ ولد بايه.

واستقبل الوفد في المطار من طرف ولد بايه، رفقة فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية – المغربية.

وقال رئيس مجلس المستشارين في تصريح صحفي، إن الزيارة “تعبر عن العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى السياسي والبرلماني”.

وأضاف أن مجلس المستشارين والجمعية الوطنية “تربطهما علاقات في مجالات متعدة ومهمة تشمل تبادل الخبرات”.

وشدد في السياق ذاته على أن الطرفين يرغبان في جعل “البرلمان” جسرا للتعاون الاقتصادي والسياسي بين موريتانيا والمغرب.

ومن المنتظر أن يجري ميارة والوفد المرافق له، لقاءات واجتماعات مع رئيس الجمعية الوطنية، وفريق الصداقة المغربية – الموريتانية، كما سيحضر جلسة علنية يعقدها البرلمان الموريتاني يوم الاثنين المقبل.