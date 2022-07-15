موريتانيا تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفيات، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في النشرة الوبائية اليومية، إنها في الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت 156 حالة شفاء، مشددة على أن الحالات النشطة بلغت 1635 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصيلة توصلت إليها بعد إجراء 1741 فحصا، بينها 1658 فحصا سريعا.

وتستأثر العاصمة نواكشوط بالنسبة الأعلى من الإصابات التي سجلت، وفق خارطة كورونا التي تنشرها الوزارة يوميا.

ووفق آخر إحصائيات الوزارة حول الوضعية العامة للحالة الوبائية في موريتانيا، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة 61 ألفا و 763 إصابة، من ضمنها 986 وفاة، وشفاء 59 ألفا و142 حالة.

وقالت الوزارة إن ارتفاع الإصابات خلال الأيام الأخيرة ناجم عن ظهور سلالة جديدة من متحور اوميكرون، الأسرع انتشارا والأقل خطورة.

وأوضحت أن تزايد الإصابة استدعى من اللجنة الوزارية اتخاذ إجراءات منها تفعيل حملة التلقيح في جميع المستشفيات والمراكز والمستوصفات، وفتح مراكز تلقيح ثابتة في محطات النقل.