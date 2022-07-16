قبيل زيارة غزواني للداخل.. “الإنصاف” يحشد أنصاره

وجه حزب “الإنصاف” الحاكم في موريتانيا، مساء الجمعة، دعوة للمناضلين فيه من أجل حضور مهرجان الأحد المقبل، تحضيرا لزيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المرتقبة لمناطق في الداخل الموريتاني.

ووفق الدعوة الصادرة عن الحزب، فإن ولد الغزواني سيزور مقاطعات تامكشط وباركيول وكيهيدي وامبود، دون تحديد تاريخ الجولة الرئاسية.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من تعديلات واسعة في الحزب الحاكم، غير فيها اسمه وقيادته، كما أعلن بعدها نيته تغيير خطابه السياسي.

وقال الحزب في أول نشاط سياسي يحضر له بعد التغييرات التي خضع لها، إنه يدعو منظمات المجتمع المدني في الولايات المزورة، إلى حضور المهرجان.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق، أن ولد الغزواني سيطلق الحملة الزراعية لموسم 2022-2023 بعد عيد الأضحى من ولاية الحوض الغربي.