مالي.. هجوم يودي بحياة 6 أشخاص قرب العاصمة

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، جراء هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب العاصمة المالية باماكو.

ويثير الهجوم الجديد المخاوف من اقتراب الهجمات المسلحة من العاصمة باماكو، التي ظلت في أغلب الوقت بمنأى عن الهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية المسلحة.

وقال أمادو سانغو، المتحدث باسم وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي، مساء الجمعة: “الليلة الماضية كانت نقطة زانتيغيلا هدفاً لهجوم شنه مسلحون مجهولون”.

وتقع نقطة التفتيش التي وقع فيها الحادث على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من باماكو.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام وجهت إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» والتي نفذت هجمات في محيط باماكو.