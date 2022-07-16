App Store
الساحل

مالي.. هجوم يودي بحياة 6 أشخاص قرب العاصمة

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
ألعاصمة المالية باماكو

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، جراء هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب العاصمة المالية باماكو. 

ويثير الهجوم الجديد المخاوف من اقتراب الهجمات المسلحة من العاصمة باماكو، التي ظلت في أغلب الوقت بمنأى عن الهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية المسلحة. 

وقال أمادو سانغو، المتحدث باسم وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي، مساء الجمعة: “الليلة الماضية كانت نقطة زانتيغيلا هدفاً لهجوم شنه مسلحون مجهولون”.

وتقع نقطة التفتيش التي وقع فيها الحادث على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من باماكو.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام وجهت إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» والتي نفذت هجمات في محيط باماكو.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

كوت ديفوار تطالب مالي بإطلاق سراح 49 من جنودها 

منذ 3 أيام

الحكومة المالية تتهم عسكريين إيفواريين بمحاولة عرقلة الدستور

منذ 4 أيام

إصابة 3 جزائريين في هجوم مسلح في مالي

منذ 6 أيام

بعد رفع العقوبات.. رئيس الانتقالي المالي يدعو إلى الوحدة

منذ 7 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى