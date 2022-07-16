40 ملم في جيكني.. أمطار متفاوتة في الحوض الشرقي

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية أن مناطق في ولاية الحوض الشرقي، أقصى شرقي موريتانيا، سجلت تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وسجلت أكبر كمية من الأمطار في مدينة جيكني (40 ميليمترا)، تبعتها قرية حاسي سيدي (25 ميليمترا).

وجاءت المقايسس على النحو التالي:

جيكني………………40 مم

حاسي باب……………25 مم

امريفيكه……………..15 مم

المبروك……………..15 مم

اجمانيه………………15 مم

المطار………………12 مم

اهل بلات…………….10 مم

كصر البركه…………..10 مم

اقويركه………………10 مم

تشليت لكور……………09 مم

بولكلال………………08 مم

منت احميديت……………06 مم

امريشه……………….05 مم

افيرني………………..05 مم

اقطوعت ابهاه…………….02 مم