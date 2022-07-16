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ازويرات.. توزيع 92 مليون أوقية على قرابة ألفي أسرة هشة

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
مدينة ازويرات

وزعت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، في مدينة ازويرات شمالي البلاد، معونات بقيمة تزيد على 92 مليون أوقية قديمة لصالح 1854 أسرة تنحدر من ولاية تيروس الزمور.

وبحسب ما أعلن فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 92 مليون و721 ألف أوقية قديمة، من ميزانية المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، وأشرفت على توزيعها مفوضية الأمن الغذائي.

وقال الوالي المساعد  محمد عبد الله ولد محمد عبد الرحمن، إن توزيع المعنوات النقدية استهدف “الأسر الأكثر هشاشة” في ولاية تيرس الزمور.

وأضاف أن الأسر المستفيدة تم اختيارها عبر السجل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة إلى “الرفع من مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة الطبقات الهشة”، وفق تعبيره.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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